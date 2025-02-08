Стали відомі суперниці українських тенісисток у парному розряді на турнірі в Досі
Три українські тенісистки зіграють в основній сітці парного розряду турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, який з 9 по 16 лютого пройде у столиці Катару Досі.
Людмила Кіченок вперше зіграє разом з американкою Софією Кенін. Пара отримала четвертий номер посіву й розпочне змагання з другого кола. Там вони зустрінуться з переможницями матчу між Беатріс Хаддад Маєю (Бразилія)/Лаурою Зігемунд (Німеччина) та Єкатериною Александровою (-)/Людмилою Самсоновою (-).
Надія Кіченок та канадка Лейла Фернандес у першому колі зіграють проти восьмого сіяного дуету Айша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе на старті поміряються силами з п'ятою сіяною парою Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-).
Нагадаємо, що напередодні стали відомі суперниці українських тенісисток в одиночному розряді турніру в Досі.