Стали відомі суперниці українських тенісисток у парному розряді на турнірі в Досі

Три українські тенісистки зіграють в основній сітці парного розряду турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, який з 9 по 16 лютого пройде у столиці Катару Досі.

Людмила Кіченок вперше зіграє разом з американкою Софією Кенін. Пара отримала четвертий номер посіву й розпочне змагання з другого кола. Там вони зустрінуться з переможницями матчу між Беатріс Хаддад Маєю (Бразилія)/Лаурою Зігемунд (Німеччина) та Єкатериною Александровою (-)/Людмилою Самсоновою (-).

Надія Кіченок та канадка Лейла Фернандес у першому колі зіграють проти восьмого сіяного дуету Айша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе на старті поміряються силами з п'ятою сіяною парою Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі суперниці українських тенісисток в одиночному розряді турніру в Досі.