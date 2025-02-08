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Стали відомі суперниці українських тенісисток у парному розряді на турнірі в Досі

Станіслав Матусевич — 8 лютого 2025, 11:29
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Три українські тенісистки зіграють в основній сітці парного розряду турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025, який з 9 по 16 лютого пройде у столиці Катару Досі.

Людмила Кіченок вперше зіграє разом з американкою Софією Кенін. Пара отримала четвертий номер посіву й розпочне змагання з другого кола. Там вони зустрінуться з переможницями матчу між Беатріс Хаддад Маєю (Бразилія)/Лаурою Зігемунд (Німеччина) та Єкатериною Александровою (-)/Людмилою Самсоновою (-).

Надія Кіченок та канадка Лейла Фернандес у першому колі зіграють проти восьмого сіяного дуету Айша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе на старті поміряються силами з п'ятою сіяною парою Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі суперниці українських тенісисток в одиночному розряді турніру в Досі.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк WTA 1000

Людмила Кіченок

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