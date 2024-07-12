Стародубцева програла у півфіналі парного розряду Челленджера у Швеції

Українська тенісистка Юлія Стародубцева та американка Квінн Глісон програли аргентинкам Марії Лурдес Карле і Хулії Рієрі у півфіналі парного розряду Челленджера у Швеції.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин та завершився з рахунком 6:7(5), 6:1, 11:9. У пари українки жодної подачі навиліт, жодної подвійної помилки та 2 використаних брейкпойнти із 7.

WTA Challenger

Бостад, Швеція

Парний розряд, півфінал

12 липня

Марія Лурдес Карле/Хулія Рієра (Аргентина) — Юлія Стародубцева (Україна)/Квінн Глісон (США) 6:7(5), 6:1, 11:9

Нагадаємо, напередодні Стародубцева поступилася новозеландці Лулі Сун у другому колі Вімблдона-2024.