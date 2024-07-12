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Стародубцева програла у півфіналі парного розряду Челленджера у Швеції

Микола Дендак — 12 липня, 17:03
Стародубцева програла у півфіналі парного розряду Челленджера у Швеції

Українська тенісистка Юлія Стародубцева та американка Квінн Глісон програли аргентинкам Марії Лурдес Карле і Хулії Рієрі у півфіналі парного розряду Челленджера у Швеції.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин та завершився з рахунком 6:7(5), 6:1, 11:9. У пари українки жодної подачі навиліт, жодної подвійної помилки та 2 використаних брейкпойнти із 7.

WTA Challenger
Бостад, Швеція
Парний розряд, півфінал
12 липня

Марія Лурдес Карле/Хулія Рієра (Аргентина) — Юлія Стародубцева (Україна)/Квінн Глісон (США) 6:7(5), 6:1, 11:9

Нагадаємо, напередодні Стародубцева поступилася новозеландці Лулі Сун у другому колі Вімблдона-2024.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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