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Стародубцева поступилася в першому колі турніру в Італії

Микола Дендак — 3 червня, 19:51
Стародубцева поступилася в першому колі турніру в Італії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилася представниці Турції Іпек Оз (197) у першому колі турніру WTA 125 у Барі (Італія).

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

WTA 125, ґрунт
Барі, Італія
Перше коло, 3 червня

Іпек Оз (Турція) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:1

Нагадаємо, в цьому турнірі також візьмуть участь Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва.

Раніше Стародубцева поступилась у першому колі Ролан Гаррос.

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