Стародубцева поступилася в першому колі турніру в Італії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилася представниці Турції Іпек Оз (197) у першому колі турніру WTA 125 у Барі (Італія).

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

WTA 125, ґрунт

Барі, Італія

Перше коло, 3 червня

Іпек Оз (Турція) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:1

Нагадаємо, в цьому турнірі також візьмуть участь Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва.

Раніше Стародубцева поступилась у першому колі Ролан Гаррос.