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Українка Скляр дізналась суперниць на Підсумковому турнірі U-18

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 15:58
Українка Скляр дізналась суперниць на Підсумковому турнірі U-18
Поліна Скляр
btu.org.ua

Українська тенісистка Поліна Скляр дізналась імена суперниць на Підсумковому турнірі до 18 років.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Так, долею жеребкування 15-річна спортсменка опинилась у групі В, де зіграє проти представниць США, Чехії та Росії.

Група В на World Tennis Tour Junior Finals

  • Яна Ковачкова (Чехія)
  • Джанай Престон (США)
  • Марія Макарова
  • Поліна Скляр (Україна)

В іншій групі зіграють Сунь Сіньжань (Китай), Анна Пушкарьова, Анастасія Цветкова (Сербія) та Ксенія Єфремова (Франція).

Змагання відбудуться з 21 по 25 жовтня на харді у Sichuan International Tennis Center. Після трьох матчів групового етапу по дві найкращі гравчині з кожного квартету вийдуть до півфіналу й за олімпійською системою визначать переможницю.

Поліна Скляр проводить найкращий сезон у юніорській кар'єрі. У 2026 році 15-річна українка виграла два турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та півфіналу J500 в Оффенбаху. На юніорських турнірах Grand Slam Поліна зіграла в другому колі Australian Open і Ролан Гаррос, дійшла до півфіналу Вімблдона та третього кола US Open.

Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру і першою представницею України на цих змаганнях із 2019 року. У 2017 році Марта Костюк стала чемпіонкою турніру, а через два роки Дар'я Снігур дійшла до фіналу, де поступилася Діан Паррі.

Нагадаємо, що Поліна Скляр у складі дівочої збірної України у віковій категорії U-16 на початку листопада візьме участь у юніорському Кубку Біллі Джин Кінг.

Поліна Скляр

Поліна Скляр

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