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Надія Кіченок у парі з японкою Като вилетіли з турніру в Пекіні у другому колі

Микола Дендак — 30 вересня, 21:59
Надія Кіченок у парі з японкою Като вилетіли з турніру в Пекіні у другому колі
Надія Кіченок
Getty Images

Українська тенісистка Надія Кіченок та японка Мію Като поступились американкам Софії Кенін та Бетані Маттек-Сендс у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні в парному розряді.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин та завершився з рахунком 0:6, 4:6. Пара українки жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Парний розряд
Друге коло, 30 вересня

Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) – Софія Кенін/Бетані Маттек-Сендс (США) 0:6, 4:6

Зазначимо, що напередодні сестра Надії Людмила Кіченок у парі з Мартою Костюк перемогли в першому колі цього турніру чешку Катеріну Сінякову та американку Тейлор Таунсенд.

У наступному колі на український дует чекає принципове протистояння проти росіянок Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер.

Надія Кіченок Мію Като WTA 1000

Надія Кіченок

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