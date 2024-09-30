Костюк та Кіченок здобули вольову перемогу в першому колі Пекіна

Українські тенісистки Марта Костюк та Людмила Кіченок перемогли чешку Катеріну Сінякову та американку Тейлор Таунсенд у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Матч завершився з рахунком 2:6, 7:6(7), 11:9.

Зазначимо, що поєдинок розпочався ще вчора, 29 вересня, але через дощ вирішили дограти на наступний день. Сьогодні гра стартувала з рахунку 2:6, 6:6 на користь чесько-американського дуету.

На тайбрейку другого сету українки вели з рахунком 4:0, але почали віддавати очко за очком і опинилися за крок від поразки. Втім, Людмилі та Марті все ж вдалося вийти зі скрутного становища, а потім вирвати перемогу у супертайбрейку.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Парний розряд

Перше коло, 30 вересня





Марта Костюк та Людмила Кіченок (Україна) – Катеріна Синякова (Чехія) та Тейлор Таунсенд 2:6, 7:6(7), 11:9

Зазначимо, що Катерина Синякова – 8-разова чемпіонка Grand Slam у парному розряді. Цього року вона разом із Коко Гофф виграла Ролан Гаррос.

У наступному колі на український дует чекає принцпивое протистояння проти росіянок Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер.