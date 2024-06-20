Калініна програла "колишній росіянці" на турнірі у Великій Британії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) поступилась представниці Казахстану Юлії Путінцевій (41) у матчі другого кола турніру WTA 250 в Бірмінгемі, Велика Британія.

Поєдинок тривав 58 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:0. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та не мала жодного брейк-пойнта.

Rothesay Classic — WTA 250 Бірмінгем, Велика Британія Трава Призовий фонд — $267 082 Перше коло, 18 червня

Юлія Путінцева (Казахстан) — Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:0

Зазначимо, що Юлія Путінцева народилася в Росії, але з червня 2012 року представляє Казахстан.

Нагадаємо, нещодавно визначились представниці України, які візьмуть участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.