Сачко програв Еліашу в другому колі турніру в Польщі

Український тенісист Віталій Сачко (285) поступився португальцю Гастау Еліашу (359) у другому колі Челленджера в Познані, Польща.

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1. Українець 1 раз подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок та використав 2 з 2 брейк-пойнтів.

Enea Poznan Open — ATP Challenger 75

Познань, Польща, ґрунт

Призовий фонд — €74,825

Друге коло, 20 червня

Гастау Еліаш (Португалія) — Віталій Сачко (Україна) 6:2, 4:6, 6:1

Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу АТР Сачко опустився на 85 позицій та втратив статус першої ракетки України. Тапер найвищий рейтинг серед українців має Ілля Марченко.