Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Ілля Марченко став найкращим українським тенісистом, попри те, що опустився на 13 сходинок і тепер посідає 229 місце.
Це стало можливим після того, як Віталій Сачко втратив аж 82 позиції у рейтингу. Наразі українець йде 285-м.
У першій десятці світового рейтингу змінилася позиція лише австралійця Алекса де Мінаура. Тенісист, після тріумфу на турніру ATP 250 в Нідерландах, піднявся на 7 сходинку, залишивши за собою норвежця Каспера Рууда та поляка Губерта Гуркача.
Рейтинг ATP
(оновлено 17 червня 2024 року)
|1 (1)
|Яннік Сіннер (Італія)
|9480
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Іспанія)
|8580
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербія)
|8360
|4 (4)
|Александр Звєрєв (Німеччина)
|6885
|5 (5)
|Даніїл Мєдвєдєв
|6485
|6 (6)
|Андрєй Рубльов
|4710
|7 (9)
|Алекс де Мінаур (Австралія)
|4085
|8 (7)
|Каспер Рууд (Норвегія)
|4025
|9 (8)
|Хуберт Хуркач (Польща)
|3845
|10 (10)
|Грігор Дімітров (Болгарія)
|3950
|229 (242)
|Ілля Марченко (Україна)
|300
|285 (203)
|Віталій Сачко (Україна)
|281
|341 (342)
|Вадим Урсу (Україна)
|151