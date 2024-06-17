Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України

Владислав Уткін — 17 червня, 08:12
Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Ілля Марченко став найкращим українським тенісистом, попри те, що опустився на 13 сходинок і тепер посідає 229 місце.

Це стало можливим після того, як Віталій Сачко втратив аж 82 позиції у рейтингу. Наразі українець йде 285-м.

У першій десятці світового рейтингу змінилася позиція лише австралійця Алекса де Мінаура. Тенісист, після тріумфу на турніру ATP 250 в Нідерландах, піднявся на 7 сходинку, залишивши за собою норвежця Каспера Рууда та поляка Губерта Гуркача.

Рейтинг ATP

(оновлено 17 червня 2024 року)
1 (1)Яннік Сіннер (Італія)9480
2 (2)Карлос Алькарас (Іспанія)8580
3 (3)Новак Джокович (Сербія)8360
4 (4)Александр Звєрєв (Німеччина)6885
5 (5)Даніїл Мєдвєдєв6485
6 (6)Андрєй Рубльов4710
7 (9)Алекс де Мінаур (Австралія)4085
8 (7)Каспер Рууд (Норвегія)4025
9 (8)Хуберт Хуркач (Польща)3845
10 (10)Грігор Дімітров (Болгарія)3950
229 (242)Ілля Марченко (Україна)300
285 (203)Віталій Сачко (Україна)281
341 (342)Вадим Урсу (Україна)151
ATP Новак Джокович Ілля Марченко Віталій Сачко Яннік Сіннер Карлос Алькарас Вадим Урсу

ATP

Рейтинг ATP: Сіннер — уперше на вершині
Сачко програв у першому колі турніру в Італії
Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос
Молчанов поступився на старті парного розряду турніру в Ліоні
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані

Останні новини