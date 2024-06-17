Рейтинг ATP: Марченко став першою ракеткою України

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Ілля Марченко став найкращим українським тенісистом, попри те, що опустився на 13 сходинок і тепер посідає 229 місце.

Це стало можливим після того, як Віталій Сачко втратив аж 82 позиції у рейтингу. Наразі українець йде 285-м.

У першій десятці світового рейтингу змінилася позиція лише австралійця Алекса де Мінаура. Тенісист, після тріумфу на турніру ATP 250 в Нідерландах, піднявся на 7 сходинку, залишивши за собою норвежця Каспера Рууда та поляка Губерта Гуркача.

Рейтинг ATP

(оновлено 17 червня 2024 року)

