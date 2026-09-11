Сачко пробився до півфіналу челенджеру в Австрії

Віталій Сачко (188) вийшов у півфінал турніру серії челенджер у австрійському Тульні. Четвертий сіяний українець у чвертьфіналі переміг чилійця Матіаса Сото (261).

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 6:2.

За поєдинок Сачко 9 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 5 помилок на подачі та 4 брейки.

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Тульн, Австрія, грунт

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Чвертьфінал, 11 вересня

Віталій Сачко (Україна) – Матіас Сото (Чилі) 6:3, 1:6, 6:2

Тенісисти раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Сачко зіграє проти швейцарця Міки Брюнольда (410).

Віталій вчетверте в сезоні дістався до півфіналу челенджеру, однак у фінал востаннє виходив у квітні минулого року.

Нагадаємо, що на старті змагань в Австрії Віталій переміг чеха Даніеля Синякова (503), а в другому колі був сильнішим за німця Марко Топо (341).