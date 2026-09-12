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Сачко без шансів програв у півфіналі челенджеру в Австрії

Станіслав Матусевич — 12 вересня 2026, 13:36
Сачко без шансів програв у півфіналі челенджеру в Австрії
Віталій Сачко
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Віталій Сачко (188) не зумів вийти в фінал турніру серії челенджер у австрійському Тульні. У півфінальному поєдинку українець розгромно поступився швейцарцю Міці Брюнольду (410).

Гра тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 2:6.

За поєдинок Сачко 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та не реалізував усі 3 брейк-пойнти. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 1 помилку на подачі та 5 брейків.

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Півфінал, 12 вересня

Віталій Сачко (Україна) – Міка Брюнольд (Швейцарія) 0:6, 2:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Віталій провів четвертий у сезоні півфінал челенджерів і жодного разу не зміг пробитися до фіналу.

Нагадаємо, що на старті змагань в Австрії Віталій переміг чеха Даніеля Синякова (503), у другому колі був сильнішим за німця Марко Топо (341), а у чвертьфіналі здолав чилійця Матіаса Сото (261).

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