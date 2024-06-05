Сачко поступився у другому колі турніру в Чехії

Український тенісист Віталій Сачко (195) поступився французу Кіріану Жаке (232) у другому колі Челленджера в Чехії.

Матч тривав 2 години 8 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

Сачко 1 раз подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 5 брейк-пойнтів.

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Друге коло, 5 червня

Кіріан Жаке (Франція) — Віталій Сачко (Україна) 6:2, 4:6, 6:2

Раніше Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос.