Ваншельбойм здобув перемогу у фіналі турніру в Нідерландах у парному розряді

Український тенісист Ерік Ваншельбойм та британець Марк Вайтхауз перемогли нідерландців Ріка Мюллера та Нільса Віскера у фіналі турніру ITF M25 в Олдензалі (Нідерланди).

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Гра розпочиналася доволі рівно, проте після рахунку 3:3 у першому сеті пара українця взяла 3 гейми поспіль.

Другий сет розпочався із серії виграних геймів дуетом Ваншельбойма, яку вони, зрештою, змогли довести до перемоги.

ITF M25

Олдензал, Нідерланди

Парний розряд, фінал

31 серпня

Ерік Ваншельбойм (Україна)/Марк Вайтхауз (Велика Британія) — Рік Мюллер/Нільс Віскер (Нідерланди) 6:3, 6:4

23-річний Ерік наразі посідає 504 місце в рейтингу АТР.

Нагадаємо, напередодні інший український тенісист Денис Молчанов виграв Челленджер в Комо (Італія) у парному розряді.