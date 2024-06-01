Ваншельбойм переміг у фіналі турніру в Іспанії у парному розряді

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (462) та Сідхант Бантхія (1034) з Індії перемогли іспанців Іньїго Сервантеса (1249) та Серхі Переса Контрі (638) у фіналі турніру ITF у Ла-Нусії (Іспанія) в парному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:6(6). Кожен із сетів проходив у рівній боротьбі, суперники не поступались одне одному, проте в першому пара українця зуміла взяти два вирішальні гейми поспіль.

А в другому сеті дует Ваншельбойма виборов перемогу лише в тай-брейку.

ITF M25, ґрунт

Ла-Нусія, Іспанія

Парний розряд, фінал

31 травня

Ерік Ваншельбойм (Україна)/Сідхант Бантхія (Індія) — Іньїго Сервантес/Серхі Перес Контрі (Іспанія) 7:5, 7:6(6)

Нагадаємо, напередодні Ерік опустився у рейтингу ATP на 17 позицій.