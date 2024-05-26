Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 3 сходинки і посідає тепер 195 місце.

Невеликий прогрес продемонстрували Ілля Марченко та Вадим Урсу. Обидва покращили свої позиції в рейтингу на 4 та 5 сходинок відповідно. І якщо Ілля не зіграв цього тижня на жодному турнірі, то Вадим дістався до другого кола Челленджера у Грузії, де поступився місцевому Александру Бакші.

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

(оновлено 20 травня 2024 року)



