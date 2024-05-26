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Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції

Микола Дендак — 26 травня, 11:11
Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 3 сходинки і посідає тепер 195 місце.

Невеликий прогрес продемонстрували Ілля Марченко та Вадим Урсу. Обидва покращили свої позиції в рейтингу на 4 та 5 сходинок відповідно. І якщо Ілля не зіграв цього тижня на жодному турнірі, то Вадим дістався до другого кола Челленджера у Грузії, де поступився місцевому Александру Бакші.

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

(оновлено 20 травня 2024 року)

1 (1)Новак Джокович (Сербія)9960
2 (2)Яннік Сіннер (Італія)8770
3 (3)Карлос Алькарас (Іспанія)7300
4 (5)Александр Звєрєв (Німеччина)6305
5 (4)Даніїл Мєдвєдєв6295
6 (8)Андрєй Рубльов4700
7 (7)Каспер Рууд (Норвегія)4425
8 (9)

Хуберт Хуркач (Польща)

3885
9 (8)Стефанос Ціціпас (Греція)3700
10 (10)Грігор Дімітров (Болгарія)3555
195 (192)Віталій Сачко (Україна)306
216 (220)Ілля Марченко (Україна)283

339 (341)

Вадим Урсу (Україна)151

451 (451)

Олексій Крутих (Україна)

100
462 (445)Ерік Ваншельбойм (Україна)95
ATP Ілля Марченко Віталій Сачко Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Вадим Урсу

ATP

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