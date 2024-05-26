Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 3 сходинки і посідає тепер 195 місце.
Невеликий прогрес продемонстрували Ілля Марченко та Вадим Урсу. Обидва покращили свої позиції в рейтингу на 4 та 5 сходинок відповідно. І якщо Ілля не зіграв цього тижня на жодному турнірі, то Вадим дістався до другого кола Челленджера у Грузії, де поступився місцевому Александру Бакші.
Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP
(оновлено 20 травня 2024 року)
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9960
|2 (2)
|Яннік Сіннер (Італія)
|8770
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Іспанія)
|7300
|4 (5)
|Александр Звєрєв (Німеччина)
|6305
|5 (4)
|Даніїл Мєдвєдєв
|6295
|6 (8)
|Андрєй Рубльов
|4700
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегія)
|4425
|8 (9)
Хуберт Хуркач (Польща)
|3885
|9 (8)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|3700
|10 (10)
|Грігор Дімітров (Болгарія)
|3555
|195 (192)
|Віталій Сачко (Україна)
|306
|216 (220)
|Ілля Марченко (Україна)
|283
339 (341)
|Вадим Урсу (Україна)
|151
451 (451)
Олексій Крутих (Україна)
|100
|462 (445)
|Ерік Ваншельбойм (Україна)
|95