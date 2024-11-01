Джавакян вийшов у півфінал турніру в Єгипті, де зіграє проти росіянина
Юрій Джавакян
АТР
Український тенісист Юрій Джавакян (463) переміг американця Майкла Жу (819) у чвертьфіналі турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейх (Єгипет).
Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 7:6(1), 6:2. У півфіналі українець зустрінеться із росіянином Петром Бар Бірюковим (501).
ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 1 листопада
Призовий фонд – $15,000
Чвертьфінал, 1 листопада
Юрій Джавакян (Україна) – Майкл Жу (США) 7:6(1), 6:2
Нагадаємо напередодні українець Олександр Брайнін вийшов у фінал в парному, та півфінал в одиночному розряді на турнірі в Туреччині.