Білозерцев у тригодинному матчі зазнав поразки на старті юніорського Australian Open
Нікіта Білозерцев
Укрінформ
Український тенісист Нікіта Білозерцев зазнав поразки на старті юніорського Australian Open-2025, поступившись представнику США Домініку Мосейчуку.
Матч тривав 2 години 46 хвилин та завершився з рахунком 1:2 (4:6, 6:2, 6:7).
Українець зміг реалізувати шість брейк-пойнтів та виграти 11 геймів на подачі. Також на рахунку 18-річного Білозерцева сім подач навиліт.
Втім, у тай-брейку більш точним був спортсмен з польським корінням.
Цей матч став дебютним для юного спортсмена на турнірах Grand Slam.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, юніори
Нікіта Білозерцев (Україна) – Домінік Мосейчук 1:2 (4:6, 6:2, 6:7 ТБ)
Зазначимо, що сьогодні Марта Костюк сенсаційно виборола місце у чвертьфіналі парного розряду на Australian Open.