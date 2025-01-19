Білозерцев у тригодинному матчі зазнав поразки на старті юніорського Australian Open

Український тенісист Нікіта Білозерцев зазнав поразки на старті юніорського Australian Open-2025, поступившись представнику США Домініку Мосейчуку.

Матч тривав 2 години 46 хвилин та завершився з рахунком 1:2 (4:6, 6:2, 6:7).

Українець зміг реалізувати шість брейк-пойнтів та виграти 11 геймів на подачі. Також на рахунку 18-річного Білозерцева сім подач навиліт.

Втім, у тай-брейку більш точним був спортсмен з польським корінням.

Цей матч став дебютним для юного спортсмена на турнірах Grand Slam.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, юніори

Нікіта Білозерцев (Україна) – Домінік Мосейчук 1:2 (4:6, 6:2, 6:7 ТБ)

Зазначимо, що сьогодні Марта Костюк сенсаційно виборола місце у чвертьфіналі парного розряду на Australian Open.