Костюк і Русе у тригодинному трилері вибороли прохід у чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025.

Україно-румунський дует був сильнішим за Го Ханьюй (Китай) та Олександра Панова (нейтральний прапор), перемігши їх із рахунком 7:5, 4:6, 7:6 (10:7).

Суперниці мали 12-й номер посіву, але Марту та її напарницю це не лякало – раундом раніше вони вибили Еллен Перес (Австралія)/Елізе Мертенс (Бельгія), які були сіяні під №6.

Свою впевненість Костюк та Русе довели у першому сеті, обігравши опоненток 7:5. Другий сет також пройшов у рівній боротьбі, але тандем Марта/Єлєна, на жаль, не зуміли реалізувати свої брейки, а от суперниці таки взяли чужу подачу.

Рівність протистояння довів і третій сет, де тенісистки дійшли до тайбрейку. Марта та Єлєна чудово почали – 3:1. Тривалий час два очки переваги вдавалося зберігати. Це змусило менше нервувати, а на суперниць чинило тиск, що і стало фактором перемоги.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Го Ханьюй (Китай)/Олександра Панова (нейтральний прапор)

Матч тривав 3 години та 10 хвилин. Українка та її колега подали 5 подач на виліт, але допустили 8 подвійних помилок. Костюк та Русе реалізували лише 4 з 13 брейкпойнтів.

Суперниці зуміли зробити 1 ейс, але ретельніше подавали – 3 подвійні помилки. У них була чудова реалізація брейкпойнтів – 4/5.

Зазначимо, що свої матчі стадії 1/8 фіналу парного розряду сьогодні проведуть Надія та Людмила Кіченок. Надія грає разом із представницею Канади Лейлою Фернандес. Їхніми суперницями буде пара Сінякова–Таунсенд. Людмила виступає з Хао-Чінь Чань (Тайвань). За вихід у чвертьфінал вони позмагаються з Младеновіч та Чжан.