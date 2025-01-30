Відомий у минулому тенісист розповів, чому австралійські вболівальники освистали Джоковича

Відомий у минулому тенісист Джиммі Коннорс припустив, що негативна реакція вболівальників на зняття Новака Джоковича з півфіналу Australian Open може бути наслідком його позиції щодо Covid-вакцинації.

Слова Коннорса наводить портал Tennis365:

"Це лише показує, що байдуже, що ти зробиш – жодна добра справа не залишиться без покарання. Це безумство, але в минулому він зробив кілька речей.

[Під час пандемії COVID-19] Джокович стояв на своєму, вважав, що чинить правильно, але це не всім сподобалося. Його за це критикували."

Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву.

У 2022 році Новак не зміг взяти участь в Australian Open через відмову вакцинуватися від Covid-19. Через це його депортували з Австралії за рішенням уряду, що викликало широкий резонанс у світі тенісу.