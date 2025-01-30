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Кіз не зможе виступити на турнірі в Остіні через суворе правило WTA

Володимир Клепач — 30 січня 2025, 00:50
Медісон Кіз виграла Australian Open 2025
Медісон Кіз
Getty Images

Після історичної перемоги на Australian Open Медісон Кіз здобула свій перший титул Grand Slam та піднялася в топ-10 світового рейтингу WTA. Однак це вплинуло на її можливість взяти участь у цьогорічному турнірі в Остіні, США.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань:

За правилами WTA, турніри рівня WTA 250 можуть запросити лише одну представницю топ-10, якщо чинна чемпіонка не входить у цю категорію. Оскільки на змагання уже заявлена шоста ракетка світу Джессіка Пегула, Кіз не зможе взяти участь.

"Ми з нетерпінням чекали її виступу в Остіні, але поважаємо правила. Проте її перемога на Australian Open – це чудовий привід для святкування. Ми сподіваємося побачити Медісон у майбутніх розіграшах ATX Open," – зазначив директор турніру Крісто ван Ренсбург.

Зазначимо, що Кіз через травму пропустить турнір WTA 1000 у Досі, який стартує 10 лютого.

Медісон Кіз Australian Open-2025

Медісон Кіз

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