Думала, що люди будуть вважати мене невдахою: Кіз – про важливість виграшу Australian Open

Американка Медісон Кіз розповіла, що була одержимою перемогою на турнірі Grand Slam, а також про тиск, з яким вона жила і від якого змогла звільнитися після виграшу Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це Кіз зізналася в інтерв'ю Elle.

"Найбільше мене здивували мої емоції. Думаю, я ніколи раніше не плакала сльозами радості на тенісному корті. Я почала думати: "Якщо я ніколи не виграю турнір Grand Slam, чи будуть люди вважати мене невдахою?".

"Мені допомогла терапія, і я б сказала, що минулого року я почала помічати поліпшення. Я багато працювала, і прогрес був повільним, але врешті-решт він почав надавати мені все більше і більше впевненості".

В матчі за титул Медісон здолала першу ракетку світу Аріну Сабалєнку (6:3, 2:6, 7:5).

На Australian Open 2025 Медісон вдруге зіграла у вирішальному матчі на мейджорах. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс.