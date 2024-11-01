Білобородько вийшов у фінал турніру в Угорщині в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько в парі з чехом Яном Єрмаржем переміг дует словенця Филипа Джеффа Планінсека та шведа Нікола Славича у півфіналі турніру ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.

Поєдинок тривав 1 годинй 1 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 6:2. У фіналі пара українця зустрінеться з представниками Фінляндії Веса Ахті/Пеету Похйола.

ITF M15

Саболчверешмарт, Угорщина

Парний розряд, півфінал

1 листопада

Ілля Білобородько (Україна)/Ян Єрмарж (Чехія) – Филип Джефф Планінсек (Словенія)/Нікола Славич (Швеція) 6:3, 6:2

Нагадаємо напередодні українець Олександр Брайнін вийшов у фінал в парному, та півфінал в одиночному розряді на турнірі в Туреччині.