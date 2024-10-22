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Урсу та Джавакян вийшли у чвертьфінал турніру в Єгипті

Микола Дендак — 22 жовтня, 17:42
Урсу та Джавакян вийшли у чвертьфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
Getty Images

Українські тенісисти Вадим Урсу та Юрій Джавакян перемогли дует Петер Бертран (Домініканська Республіка)/Мвендва Мбіті (США) у першому колі турніру ITF M25 в Шарм-еш-Шейх (Єгипет) в парному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 10:6. Після програного першого сету українці перевернули хід гри та впевнено перемогли суперника.

ITF M25, хард
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Парний розряд, перше коло
22 жовтня

Вадим Урсу/Юрій Джавакян (Україна) – Петер Бертран (Домініканська Республіка)/Мвендва Мбіті (США) 4:6, 6:3, 10:6

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Вадим Урсу в парі з казахом Григорієм Ломакіним не змогли вийти у півфінал турніру серії ATP Challenger в Китаї.

ITF Вадим Урсу

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