Збірна України в Кубку Девіса: прикра поразка і загроза падіння в третій дивізіон

У Ларнаці (Кіпр) завершився матч Світової групи I Кубка Девіса з тенісу. У протистоянні в другій за значущістю групі на нейтральному корті зійшлися збірні Ізраїлю та України. І матч завершився прикрою і не зовсім логічною поразкою нашої команди. Тепер, навесні наступного року, українці, замість того щоб боротися за місце в елітній Світовій групі, гратимуть плейоф за право залишитися у Світовій групі I.

Мали всі шанси переломити ситуацію

Матч з ізраїльтянами від самого початку складався непросто, при тому, що обидві команди опинилися в рівних умовах. В Ізраїлі, як і в Україні, триває війна і номінальні господарі матчу Ізраїль – Україна змушені були шукати нейтральний майданчик для проведення матчу. Ним виявився тенісний центр у Ларнаці.

Першими на корт вийшли Олександр Овчаренко та Ішай Оліель. І, здавалося, у нашого тенісиста є всі шанси на перемогу. Він майже на 50 рядків випереджає суперника в поточному рейтингу АТР – 416–те місце проти 463–го. Ба більше, у першій партії українець зумів повісити бублик супернику – 6:0. Але... Потім Овчаренко просто знітився і програв дві наступні партії з однаковим рахунком 4:6. Справедливості заради, варто сказати, що в українця почалися проблеми з великим пальцем правої руки, але належної допомоги під час взятого медичного тайм-ауту українцю так і не надали.

Другими на корт вийшли Віталій Сачко і Даніель Цукерман. І знову українець апріорі був фаворитом – 386-та ракетка світу грала проти 508-ї. Але, швидке покриття корту – хард, та й інші супутні обставини грали проти Сачка. 27–річний гравець, родом із Кременчука, не зміг нічого протиставити супернику. Гра завершилася розгромною поразкою українця у двох сетах – 2:6, 2:6.

Утім, навіть попри 0:2 за підсумками першого дня, українці мали чудові шанси на те, щоб врятуватися і знову зіграти наступного року у кваліфікаційному раунді Світової групи. У парній грі, яка в командних змаганнях у тенісі вважається ключовою, Ілля Білобородько та Олексій Крутих у двох сетах обіграли тандем Даніель Цукерман / Рой Степанов.

Олексій Крутих та Іля Білобородько Федерація Тенісу України

При цьому, перемога вийшла більш ніж вольовою. У першій партії українці програвали 1:4 з двома брейками. Крім того, Цукерман і Степанов подавали на сет за 4:5 і мали сетбол, але Олексій та Ілля зуміли оформити камбек, вигравши і цей гейм, і два наступних. А вже в другій партії Крутих і Білобородько також поступалися 3:5, але зуміли довести справу до тай-брейку і вирвали перемогу в партії та грі загалом – 7:5, 7:6 (7).

Проте удача, яка повернулася до нас обличчям у парній грі, відвернулася вже в наступному одиночному матчі. Крутих мав усі шанси обіграти Оліеля. Програвши перший сет, він виграв другий і вирівняв становище в матчі, а в третьому подавав на матч і був за два розіграші м'яча від загальної перемоги. Але... Суперник зміг перехопити ініціативу, зрівняв рахунок, а на тай-брейку оформив перемогу в очному протистоянні і в матчі загалом – для збірної Ізраїлю. 6:2, 3:6, 7:6 (3) – збірна Ізраїлю виграла із загальним рахунком 3:1. І тепер ізраїльтяни наступного року зіграють у кваліфікації до Світового фіналу, а от українці – лише в плейоф Першої Світової групи.

Але ж хто знає, що було б, якби рахунок у матчі став нічийний 2:2. І доля протистояння визначалася в п'ятій вирішальній грі між Цукерманом і Овчаренком...

Друга поразка поспіль

Тим часом це був уже другий матч збірної України у 2024–му році. 1-2 лютого наша команда грала в рамках кваліфікації Світової групи зі збірною США і тоді поступилася суперникові вже за підсумками трьох матчів, програвши обидві одиночні зустрічі та парну – 0:3.

При цьому збірна США виступала далеко не найсильнішим складом. З дев'яти гравців, що входять до Топ-100 світового рейтингу, у матчі брав участь тільки Себастьян Корда, а другим номером команди був заявлений Крістофер Юбенкс. Проте в української команди не було жодних шансів, а поразка в лютому бачилася набагато логічнішою, ніж зараз. А вересневою поразкою, повторимося, команда загнала себе в кут. І тепер змушена буде у 2025–му боротися за право залишитися в другій за значущістю групі, замість того щоб прагнути потрапити в еліту.

Із шириною складу, але без першої ракетки

У цьому матчі в збірній України мав дебютувати Вадим Урсу. Однак, гравець, який нещодавно став першою ракеткою України (305–й у світовому рейтингу), так і не з'явився в Ларнаці. Причому, судячи з короткого коментаря капітана команди Ореста Терещука, тут не все гладко. І це, м'яко кажучи:

"Я контактував із Вадимом. Як бачите, його немає в збірній на цьому матчі. Коментувати я б не хотів". А от говорячи про інших тенісистів, Терещук ще перед матчем наголошував: "У Сачка й Овчаренка форма зараз краща, результати в останні місяці також. На тренуваннях вони також мали кращий вигляд. Одна з наших переваг у тому, що в нас є ширина складу. Тому Крутих і Орлів готуються на суботу".

Вадим Урсу Getty Images

Від упевненості капітана, яку він випромінював перед матчем, стає ще більш прикро за підсумками цього протистояння. Тепер збірна України у 2025–му ризикує застрягти в третій за значущістю Світовій групі II.

Нарешті, зависла ситуація з найкращим парним гравцем України Владиславом Манмафовим. Але і Терещук у цьому питанні непохитний:

"Що стосується Манафова, то його не чекати. Я йому ще раніше говорив, що якщо він продовжить грати в парі з білорусом, який би він там гарний не був і яку позицію не займав, то я не бачу можливості його викликати. Зараз не та ситуація, щоб в Україні дивилися на те, що український спортсмен грає з росіянином чи білорусом. Це неправильно. У Владислава є своя позиція, що цей білорус – його друг дитинства, він за Україну донатить, але це нікого не має цікавити. Не може бути такої картинки, щоб наші прапори були в одній команді".

Останній крок на шляху до плейоф

Також 10-15 вересня пройшов груповий етап Фіналу Кубка Девіса. Турніри прийняли у себе Болонья (Італія), Манчестер (Англія), Валенсія (Іспанія) і Чжухай (Китай). 16 збірних, серед яких був переможець (Італія) і фіналіст (Австралія) тогорічного розіграшу Кубка Девіса, а також дві команди, які отримали wild card – Велика Британія та Іспанія, і 12 збірних, які виграли в лютому матчі кваліфікації, були розподілені на 4 групи. Команди провели круговий турнір, а дві найкращі потрапили в плейоф. Серед цих команд була і збірна США, яка обіграла Україну в лютневому матчі.

За підсумками цьогорічних групових змагань учасниками плейоф стали команди Італії, США, Канади, Іспанії, Аргентини, Австралії, Німеччини та Нідерландів. Найзаплутаніша ситуація виявилася в Групі A, де італійці виграли всі 3 поєдинки, а ось команди Нідерландів, Бразилії та Бельгії виграли по одному матчевому протистоянню і набрали однакову кількість перемог – 4 перемоги при 5 поразках. Вирішальним фактором виявилося те, що у помаранчевих було більше виграних сетів.

Вирішальний раунд змагань – Фінал Кубка Девіса – відбудеться 19-24 листопада в Малазі (Іспанія). Починаючи з ¼ фіналу вісімка найсильніших команд світу визначить най-най, володаря Срібної салатниці та неофіційного титулу командного чемпіона світу.