Капітан збірної Польщі: Зробили все, щоби переконати Швьонтек зіграти з Україною

Капітан збірної Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг Давід Цельт прокоментував рішення лідерки команди Іги Швьонтек пропустити матч проти України.

Слова Цельта наводить Przeglad Sportowy.

"Звичайно, нам шкода. Нам дуже хотілося, щоб Іга зіграла, і ми зробили все зі свого боку, щоб її переконати. Як капітан я намагався показати їй трохи іншу точку зору на важливість цього виступу. Чесно кажучи, я не дуже здивований, тому що ми вели переговори приблизно місяць. Я робив усе, щоб відтягнути це рішення і щоб Іга могла спокійно все обміркувати. Я розраховував, що в підсумку нам вдасться її переконати.

З іншого боку, я поважаю її рішення. Вона перебуває на такому етапі кар'єри, коли навколо неї відбувається багато подій, і їй точно потрібен час, щоб усе це впорядкувати. Я завжди кажу, що хотів би бачити її з нами на кожному матчі, але розумію, що це не завжди можливо. Сподіваюся, що вона скоро приєднається до нас", – заявив капітан.