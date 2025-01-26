Маррей розповів про неочікувані складності у роботі з Джоковичем

Колишній №1 рейтингу ATP Енді Маррей вперше спробував себе в ролі тренера, працюючи з Новаком Джоковичем (7) під час Australian Open 2025. Після завершення турніру британець зазначив, що багато чого ще потрібно вивчити, зокрема технічні аспекти гри.

Слова Маррей наводить The Guardian:

"Я завжди знав, що мені сподобається тренерська робота, але є моменти, які виявилися зовсім не такими, як я очікував. Наприклад, технічна частина – це те, у чому я не настільки досвідчений, як деякі тренери, з якими я працював раніше.

Колишні гравці зазвичай добре розбираються у стратегії та психології, але є багато інших аспектів тренерської роботи, які я ще освоюю. Мені це дуже подобається".

Маррей також прокоментував хвилювання, яке він відчував під час матчів Джоковича:

"Грати самому набагато складніше. Спостерігати зі сторони теж хвилююче, особливо в ключові моменти, але це зовсім інший рівень напруги".

Зазначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву (2).

Поки що не відомо, чи продовжать співпрацю серб і британець, але обидва позитивно оцінили цей досвід. Найближчим часом вони мають вирішити, чи розвиватимуть своє партнерство в майбутньому. За кар'єри гравця Маррей 36 разів грав проти Джоковича, вигравши 11 разів.