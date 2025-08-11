Світоліна назвала три найзнаковіші перемоги на турнірах Grand Slam

Одна з них сталася 12 років тому та визначила подальший шлях майбутньої зірки світового тенісу

Перед стартом US Open-2025 на рахунку Еліни Світоліної налічується 108 перемог на турнірах Grand Slam. За цим показником українка вже увійшла до топ-40 тенісисток за всю історію. Журналіст Чемпіона Ігор Грачов запропонував нашій зірці скласти особистий рейтинг із трьох найпам’ятніших звитяг.

US Open-2013, перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Домініка Цибулкова (17, Словаччина) 6:4, 6:3

На той момент 18-річна українка робила перші кроки на Grand Slam. Перемога над Цибулковою, яка на піку входила до cвітової топ-10 (потім – у топ-5) і славилася бійцівським характером, стала для Світоліної серйозною заявкою на майбутнє.

"Це була моя друга перемога на рівні турнірів Великого шолома, але я здолала гравчиню з топ-20. До речі, на наступному мейджорі – Аustralian Open-2014 – Цибулкова дісталася фіналу. Перший подібний успіх став для мене переломним моментом і відіграв важливу роль у подальшій кар’єрі".

Вімблдон-2023, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (1, Польща) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2

Цей матч став сенсацією турніру: Світоліна, яка повернулася після декретної відпустки та пропустила майже рік змагальної практики, вибила тодішню першу ракетку світу. Центральний корт Вімблдона того дня просто шаленів.

"Минуло лише кілька місяців після вагітності та народження доньки Скай. Перемога над Ігою стала для мене важливим сигналом: я здатна повернутися на рівень топ-5".

Ролан Гаррос-2025, четверте коло (1/8 фіналу)

Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (4, Італія) 4:6, 7:6 (8:6), 6:1

Поступившись у першому сеті, в другому Світоліна врятувала три матч-пойнти! Перемога над однією з найстабільніших тенісисток сезону подарувала їй вихід у чвертьфінал.

"Емоції ще відносно свіжі: цей матч довів, що навіть без найкращої гри можна перемогти топового суперника. Другий сет був ментально складним, але мені вдалося переступити через себе й агресивною грою перехопити ініціативу. Це поєдинок, яким я пишаюсь".

Попри вже чималий список яскравих перемог і рекордів, історія цього рейтингу ще не завершена. Є підстави вірити, що в ньому з’явиться новий – такий жаданий для українського тенісу пункт.

Ігор Грачов, спеціально для Чемпіона