Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Українці втратили позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу ATP

Станіслав Матусевич — 13 жовтня 2025, 08:35
Українці втратили позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу ATP
Карлос Алькарас
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 13 жовтня.

Оскільки переважна більшість топових тенісистів не здобули серйозних результатів на Мастерсі в Шанхаї, то лише наприкінці першої десятки італієць Лоренцо Музетті обійшов британця Джека Дрейпера. Лідирувати продовжує Карлос Алькарас із Іспанії.

Сенсаційний переможець турніру в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро вперше увійшов до сотні найсильніших, розмістившись одразу на 40 позиції.

Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на 5 рядків і посідає 214 місце.

Олег Приходько втратив 11 позицій і йде 343-м. В'ячеслав Бєлінський перебуває на 375 сходинці.

Аж у шосту сотню впав Олександр Овчаренко і його випередили Олексій Крутих (458) і Владислав Орлов (467).

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 930;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 645;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580;
  6. (6). Бен Шелтон (США) – 4 100;
  7. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935;
  8. (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645;
  9. (8). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 590;
  10. (10). Карен Хачанов (-) – 3 190;

...

214 (209). Віталій Сачко (Україна) – 260;
343 (332). Олег Приходько (Україна) – 145;
375 (374). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
458 (458). Олексій Крутих (Україна) – 95;
467 (477). Владислав Орлов (Україна) – 92;
504 (393). Олександр Овчаренко (Україна) – 85.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Еліна Світоліна залишається на 13 місці, а Марта Костюк втратила дві позиції й іде 28-ю.

В'ячеслав Бєлінський Віталій Сачко Олександр Овчаренко Олексій Крутих Карлос Алькарас Лоренцо Музетті Олег Приходько Владислав Орлов Рейтинг ATP Джек Дрейпер

В'ячеслав Бєлінський

Сачко наближається до топ-200, в першій десятці – без змін в оновленому рейтингу ATP
Сачко піднявся на 14 позицій, у першій десятці без змін в оновленому рейтингу ATP
Зроблено крок угору: огляд переможного матчу збірної України в Кубку Девіса
Терещук – про успіхи в матчі Кубку Девіса: Бєлінський показує себе найкраще, коли йому найгірше
Бєлінський у драматичній грі подвоїв перевагу збірної України в Кубку Девіса над Домініканою

Останні новини