Українці втратили позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 13 жовтня.

Оскільки переважна більшість топових тенісистів не здобули серйозних результатів на Мастерсі в Шанхаї, то лише наприкінці першої десятки італієць Лоренцо Музетті обійшов британця Джека Дрейпера. Лідирувати продовжує Карлос Алькарас із Іспанії.

Сенсаційний переможець турніру в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро вперше увійшов до сотні найсильніших, розмістившись одразу на 40 позиції.

Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на 5 рядків і посідає 214 місце.

Олег Приходько втратив 11 позицій і йде 343-м. В'ячеслав Бєлінський перебуває на 375 сходинці.

Аж у шосту сотню впав Олександр Овчаренко і його випередили Олексій Крутих (458) і Владислав Орлов (467).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 930; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 645; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580; (6). Бен Шелтон (США) – 4 100; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645; (8). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 590; (10). Карен Хачанов (-) – 3 190;

...

214 (209). Віталій Сачко (Україна) – 260;

343 (332). Олег Приходько (Україна) – 145;

375 (374). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

458 (458). Олексій Крутих (Україна) – 95;

467 (477). Владислав Орлов (Україна) – 92;

504 (393). Олександр Овчаренко (Україна) – 85.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Еліна Світоліна залишається на 13 місці, а Марта Костюк втратила дві позиції й іде 28-ю.