Екстренер Федерера: Ми близькі до зміни поколінь

Іван Любичич, колишній тренер Роджера Федерера, вважає, що невдовзі в тенісі відбудеться зміна поколінь.

Про це він розповів у інтерв’ю L’Equipe.

"Джокович точно буде вмотивований виграти Олімпійські ігри, але що далі? Без Федерера, без Надаля все стало трохи іншим, мотивація вже не та.

Борис Беккер сказав мені, що Новак практично прийняв перевагу Алькараса над ним, чого Джокович ніколи не робив з Рафою та Роджером. Ми близькі до зміни поколінь. Таке життя", — сказав Федерер.