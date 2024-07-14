Алькарас вдруге поспіль переміг Джоковича у фіналі Вімблдона

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) переміг найтитулованішого гравця в історії Новака Джоковича у фіналі Вімблдона-2024.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:2, 7:6(4).

З перших розіграшів Алькарас захопив лідерство, тим самим підкосивши впевненість Джоковича у своїх силах. Так тривало до третього сету, коли Новак віднайшов свою гру, але за рахунку 4:4 все одно програв подачу.

Серб був за крок від програшу, коли Карлос заробив три матчпойнти, але якимось дивом не реалізував жоден із них. На тайбрейку Алькарас все ж вгамував емоції завершив розпочате.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Фінал, 14 липня

Карлос Алькарас (Іспанія) — Новак Джокович (Сербія) 6:2, 6:2, 7:6(4)

Для 21-річного іспанця це четвертий титул Grand Slam і друга перемога на Вімблдоні. Минулого року у фіналі британського мейджора Алькарас також виграв Джоковича. Також у його трофейному доробку US Open-2022 та Ролан Гаррос-2024.

Також варто зазначити, що менше місяця тому Джокович переніс операцію на меніску, тож його участь у Вімблдоні взагалі була під питанням.