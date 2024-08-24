Топова тенісистка припинила співпрацю з тренером

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна (4) попрощалася зі своїм тренером Стефано Вуковим.

Про це вона повідомила в Instagram.

" Після п'яти років ми зі Стефано більше не працюємо разом. Я дякую йому за роботу на корті і бажаю всього найкращого в майбутньому", — написала Рибакіна.

Зазначимо, що всі свої титули Єлєна виграла під керівництвом Вукова. Зокрема, у 2022 році представниця Казахстану виграла Вімблдон. Втім, останнім часом Єлєна демонструє не надто переконливі результати. Окрім того, вона пропустила Олімпійські ігри.

У вівторок, 27 серпня, Рибакіна проведе перший матч без Вукова в боксі. На старті US Open Єлєна зустрінеться з австралійкою Дестені Аявою.