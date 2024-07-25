Четверта ракетка світу знялася з Олімпійських ігор у Парижі

Четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна не виступить на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Представницю Казахстану в жіночій одиночній сітці замінить австралійська тенісистка Дар'я Севілл (77). У міксті пару Рибакіна/Бублик замінять Надія Подороска та Максим Гонсалес з Аргентини.

Також відбулися зміни у сітці турніру. На старті Олімпіади Рибакіна мала зіграти проти румунки Жаклін Крістіан (61). Тепер з Крістіан зустрінеться француженка Каролін Гарсія (25), а китайка Чжен Ціньвень (7), з якою мала провести поєдинок Гарсія, зустрінеться з Севілл.

Олімпійський тенісний турнір пройде на ґрунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.

Раніше визначились суперниці українських тенісисток.