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Четверта ракетка світу знялася з Олімпійських ігор у Парижі

Олександр Булава — 25 липня, 19:37
Четверта ракетка світу знялася з Олімпійських ігор у Парижі

Четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна не виступить на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Представницю Казахстану в жіночій одиночній сітці замінить австралійська тенісистка Дар'я Севілл (77). У міксті пару Рибакіна/Бублик замінять Надія Подороска та Максим Гонсалес з Аргентини.

Також відбулися зміни у сітці турніру. На старті Олімпіади Рибакіна мала зіграти проти румунки Жаклін Крістіан (61). Тепер з Крістіан зустрінеться француженка Каролін Гарсія (25), а китайка Чжен Ціньвень (7), з якою мала провести поєдинок Гарсія, зустрінеться з Севілл.

Олімпійський тенісний турнір пройде на ґрунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.

Раніше визначились суперниці українських тенісисток.

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