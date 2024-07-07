Кроос написав зворушливий пост-прощання з футболом

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос попрощався з футболом.

У своєму Instagram легендарний гравець опублікував зворушливий пост подяки всім, хто його оточував протягом кар’єри.

"Ось і все. Але перш ніж я візьму паузу і хоча б спробую усвідомити, що сталося за останні 17 років, я не можу не подякувати всім, хто приймав мене таким, яким я є, і ким я є.

Дякую всім моїм фанатам по всьому світу за вашу безумовну підтримку. Дякую всім моїм клубам і тренерам за віру в мене. Дякую всім моїм партнерам по команді за те, що завжди ставилися до мене привітно.

Дякую моїм друзям за те, що завжди були чесними зі мною, незалежно від того, наскільки успішним я став. Моїм агентам, які стали друзями. Дякую моїм батькам за найкращу підготовку до здійснення моєї мрії.

Дякую моєму братові за те, що завжди був моїм фанатом номер один. Дякую моїм дітям за те, що вони є моєю найбільшою мотивацією для досягнення найкращих результатів — немає нічого кращого, ніж бачити, як твої діти пишаються татом.

Дякую моїй прекрасній дружині Джессіці за те, що ти є. Ніколи не змінюйся. Цей успіх був би неможливий без тебе. Він наш! І останнє, але не менш важливе: Дякую тобі, футболе! Ти прекрасна гра. І... завжди будь ласка! Кінець зв'язку", — написав Кроос.