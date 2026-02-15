Через мізогінію та гомофобію. Австралійська тенісистка оголосила, що завершить кар'єру

Австралійська тенісистка Дестані Айава (321 місце рейтингу WTA) оголосила, що цей рік для неї буде останнім у професійному тенісі.

У публікації на власному акаунті "Instagram" вона назвала низку причин для такого рішення.

"Я хочу сказати всім у тенісній спільноті, хто змусив мене почуватися неповноцінним: "Ідіть до біса"; кожному, хто надсилав мені ненависницькі повідомлення чи погрози смертю; людям, які сидять за екранами в соціальних мережах і коментують моє тіло; і спорту, який ховається за нібито елегантністю та цінностями лицарства. За білою формою та традиціями ховається расистська, мізогінна, гомофобна культура, ворожа до будь-кого, хто не відповідає її шаблону", – написала 25-річна спортсменка.

Після цього Айава порівняла теніс із "токсичним хлопцем".

Іноді я продовжувала грати, бо відчувала, що винна не лише собі, а й усім, хто допомагав мені протягом усієї кар'єри – намагаючись повернутися туди, де, принаймні на папері, я належала. Іншим разом я продовжувала, бо надто боялася починати все спочатку. Або мені було нудно. Я також не знала, хто я поза тенісом і яка моя справжня пристрасть. Я постійно шукала щось, що принесло б мені спокій, а не смуток. Іншими словами, теніс був моїм токсичним хлопцем.

Зрештою, австралійка також відзначила позитивні аспекти, які вона виносить із цієї кар'єри.

Теніс дав мені так багато, за що я можу бути лише вдячна. Місця, де я була, про які люди лише мріють. Деяких моїх найкращих друзів. Платформу, щоб поділитися своєю історією. Але він також забрав у мене багато чого. Мої стосунки з власним тілом. Моє здоров'я. Мою сім'ю. Моє почуття власної гідності. Чи пережила б я все це знову? Я справді не знаю, але один момент, якого навчив мене цей вид спорту, полягає в тому, що завжди є можливість для нового початку.

За свою кар'єру найвищим місцем у рейтингу WTA вона досягла 147-го місця. Дестані здобула 10 трофеїв ITF.

Нагадаємо, 19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез завоювала дебютний для себе парний титул ITF.