Трохи дозволила їй грати у свій теніс: Швьонтек – про перемогу над Світоліною в 1/2 фіналу у Торонто

Польська тенісистка Іга Швьонтек (8) висловилася про перемогу над Еліною Світоліною (9) у півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.

Її цитує The Athletic.

Колишня ракетка планети відзначила, що матчі з українкою є завжди непростими для неї екзаменами. Попри це, Іга залишилася задоволена перерваною серією, яка налічувала дві поспіль поразки в очних зустрічах зі Світоліною у 2026 році.

"Думаю, я трохи дозволила їй грати у свій теніс, бо іноді грала занадто коротко. Удари з мого боку були не такими важкими, тому мені просто потрібно було докласти ще більше енергії, якщо я хотіла грати краще у третьому сеті. У другому сеті м'ячі іноді летіли занадто коротко, іноді підготовчих ударів для виходу вперед було недостатньо. Справа була лише в якості гри, і я знала, що можу її покращити. Тактика мало що змінить, якщо ти просто не влучаєш по м'ячу як слід. Я знала, що можу це зробити, бо вже робила це в першому сеті. Потрібно було лише знайти правильний ритм. Я щаслива, що виявилася достатньо терплячою, не розчарувалася, не опустила руки і просто знайшла спосіб грати краще в третьому сеті", – сказала Швьонтек.

Іга збільшила свій відрив за кількістю перемог у лобових зустрічах зі Світоліною до рахунку 5:3.

Еліна ж не зуміла вийти у свій сьомий фінал турнірів серії WTA 1000 і другий у Торонто. Тут вона перемагала у 2017 році. Також вона перервала серію із десяти поспіль виграних поєдинків на "тисячниках".

У фіналі в Торонто польська тенісистка зустрінеться з Єленою Рибакіною. Представниця Казахстану у трьох сетах вибила американку Коко Гофф – 5:7, 6:2, 6:2.