Колишня перша ракетка світу пояснила, чому завершила кар'єру в 33 роки

Румунська тенісистка Симона Халеп офіційно оголосила про завершення кар'єри у 33 роки після поразки в першому колі Transylvania Open.

Румунка пояснила фанатам, що фізично більше не може витримувати навантаження, необхідні для виступів на топовому рівні. Слова Халеп цитує офіційний сайт WTA:

"Я досягла всього, про що мріяла: була першою ракеткою світу, виграла турніри Grand Slam. Але якщо ти не тренуєшся на 100% щодня, ти не можеш залишатися конкурентоспроможною. Я не з тих, хто просто виходить на корт. Ще перед матчем я вагалася, але коли побачила, що відбувається на корті, зрозуміла, що це правильне рішення".

Зазначимо, що Симона провела 64 тижні на вершині світового рейтингу, вона дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 і Вімблдон 2019). На рахунку Халеп 24 титули WTA в одиночному розряді і 373 тижні у першій десятці світового рейтингу з 2014 по 2021 рік.

У жовтні 2022 року Симону тимчасово відсторонили від змагань після позитивного допінг-тесту на роксадустат. Це сталося після її виступу на US Open 2022. У вересні 2023 року Халеп отримала 4-річну дискваліфікацію від Міжнародного агентства з тенісної доброчесності (ITIA). На початку 2024 році Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив її апеляцію, скоротивши дискваліфікацію. У березні того ж року румунка повернулася до Туру, але за 10 місяців вона провела п'ять матчів і здобула лише одну перемогу.