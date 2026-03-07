Світоліна – про успіхи: Це один із найкращих моїх початків сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свій старт сезону та розповіла про очікування від матчу другого кола в Індіан-Веллсі проти німкені Лаури Зігемунд.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"С езон і справді розпочався для мене досить успішно. Не можу скаржитися на те, що в мене вже зіграно багато матчів, є хороші результати. Мені здається, що це, мабуть, один із найкращих початків сезону, які в мене взагалі були", – сказала Світоліна.

Свою першу суперницю в Індіан-Веллсі Еліна добре знає.

" Я, в принципі, знаю її гру досить добре, тому що вона вже багато років у Турі. Я з нею і в парі грала кілька разів – це було давно, але все одно пам'ятаю. Тому, в принципі, ми вже з тренером намітили план, який мені потрібно буде добре виконувати. І далі вже грати у свій теніс і намагатися виграти цей матч".

Нагадаємо, що поєдинок другого кола турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі між Еліною Світоліною та Лаурою Зігемунд розпочнеться 8 березня орієнтовно о 06:00 за київським часом.