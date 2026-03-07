Дві перші ракетки України стартують в Індіан-Веллсі 8 березня: визначився час

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (28), проведуть свої стартові матчі на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі 8 березня. Оскільки обидві тенісистки є сіяними, то вони розпочнуть боротьбу з другого кола.

Світоліна зіграє проти німецької ветеранки Лаури Зігемунд (55). Раніше вони зустрічались один раз. На Олімпіаді в Парижі сильнішою виявилася українка.

Костюк, яка повертається до змагань після травми ноги, отриманої на Australian Open, протистоятиме місцевій спортсменці Тейлор Таунсенд (87). Марта виграла єдине очне протистояння опоненток у 2024 році в Аделаїді.

Розклад матчів українок в Індіан-Веллсі на 8 березня

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло

03:00*. Марта Костюк (Україна) – Тейлор Таунсенд (США), корт Stadium 3, 5-м запуском, після матчу Кіз – Паррі.

06:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина), корт Stadium 2, 5-м запуском, після матчу Фірнлі – Фрітц.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом