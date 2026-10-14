Тенісистка з третьої сотні рейтингу: визначилася суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані
Еліна Світоліна
Svitolina Foundation
Визначилася суперниця Еліни Світоліної (6) в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані. Китаянка Го Ханьюй (240) обіграла американку українського походження Кеті Волинець (88) в матчі другого кола змагань і зустрінеться з першою ракеткою України.
Гра тривала 3 години 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 7:6(3).
Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Друге коло, 14 жовтня
Го Ханьюй (Китай) – Кеті Волинець (США) 6:4, 4:6, 7:6(3)
Світоліна і Го раніше не зустрічалися. Їхній матч 1/8 фіналу відбудеться 15 жовтня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна у другому колі турніру в Ухані в непростому поєдинку здолала "нейтральну" Людмилу Самсонову (43). Одеситка залишилася єдиною представницею України на останньому "тисячнику" сезону в Китаї.