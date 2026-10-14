Світоліна – про перемогу над Самсоновою в Ухані: Було дуже важливо залишатися максимально зосередженою

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася позитивними емоціями після перемоги у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані над "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

Слова одеситки наводить Великий теніс України.

" Для мене це був хороший матч. Я відчувала, що граю добре, але в другому сеті суперниця змогла повернутися в гру. Мені довелося суттєво додати в третій партії. Я дуже задоволена тим, що змогла зберегти психологічну стійкість і продовжувати боротися", – сказала Світоліна.

Еліна вважає, що перемогти їй допомогла максимальна зосередженість.

"Б уло важливо знаходити потрібні удари, обирати правильний м'яч для атаки. Думаю, це було справді дуже важливо – залишатися максимально зосередженою і знаходити спосіб перемогти".

В 1/8 фіналу змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі між Кеті Волинець (88, США) та Го Ханьюй (240, Китай).

Нагадаємо, що в Ухані продовжує виступи в одиночному розряді інша українка, Дар'я Снігур (42). 14 жовтня вона проведе матч другого кола.