Світоліна – про перемогу над Самсоновою: Ми боролися не лише одна з одною, а й із сонцем
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі другого кола турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі над "нейтральною" Людмилою Самсоновою.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Насамперед я просто рада бути тут. Після ґрунтового сезону все відбувається дуже швидко: потім були кілька матчів у Берліні, а тепер я вже тут. Дуже приємно виступати перед такою чудовою публікою. Дякую всім, хто залишався на трибунах і підтримував мене.
Сьогодні був непростий матч. Думаю, ми боролися не лише одна з одною, а й із сонцем. На одному боці корту воно було досить сильним і створювало додаткові труднощі. Я рада здобути перемогу, провести ще один матч тут і продовжити грати на траві", – сказала Еліна.
Середа стане вихідним днем для Світоліної. Тенісистка розповіла, як планує його провести.
"Буду триматися подалі від спеки. Останніми днями тут надзвичайно спекотно. Мабуть, прогуляюся парком. Тут справді дуже красиво й спокійно. Це приємна атмосфера перед поїздкою до Лондона. Для мене зараз головне – насолодитися цим місцем і добре підготуватися до наступного матчу".
У чвертьфіналі турніру в Бад-Гомбурзі Світоліна зіграє з китаянкою Ван Сіньюй. Матч відбудеться 25 червня, час початку визначиться пізніше.
Нагадаємо, що переможниця турніру в Берліні чешка Лінда Носкова вилетіла в Бад-Гомбурзі вже в поєдинку першого кола.