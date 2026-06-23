Світоліна – про перемогу над Самсоновою: Ми боролися не лише одна з одною, а й із сонцем

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі другого кола турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі над "нейтральною" Людмилою Самсоновою.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Насамперед я просто рада бути тут. Після ґрунтового сезону все відбувається дуже швидко: потім були кілька матчів у Берліні, а тепер я вже тут. Дуже приємно виступати перед такою чудовою публікою. Дякую всім, хто залишався на трибунах і підтримував мене. Сьогодні був непростий матч. Думаю, ми боролися не лише одна з одною, а й із сонцем. На одному боці корту воно було досить сильним і створювало додаткові труднощі. Я рада здобути перемогу, провести ще один матч тут і продовжити грати на траві", – сказала Еліна.

Середа стане вихідним днем для Світоліної. Тенісистка розповіла, як планує його провести.

"Буду т риматися подалі від спеки. Останніми днями тут надзвичайно спекотно. Мабуть, прогуляюся парком. Тут справді дуже красиво й спокійно. Це приємна атмосфера перед поїздкою до Лондона. Для мене зараз головне – насолодитися цим місцем і добре підготуватися до наступного матчу".

У чвертьфіналі турніру в Бад-Гомбурзі Світоліна зіграє з китаянкою Ван Сіньюй. Матч відбудеться 25 червня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що переможниця турніру в Берліні чешка Лінда Носкова вилетіла в Бад-Гомбурзі вже в поєдинку першого кола.