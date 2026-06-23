Носкова розгромно програла на старті турніру в Бад-Гомбурзі після чемпіонства в Берліні
Лінда Носкова
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Чеська тенісистка Лінда Носкова (10) без шансів програла на старті турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі румунці Єлені Габріелі Русе (105).
Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.
Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 23 червня
Лінда Носкова (Чехія) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 1:6, 3:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Зазначимо, що Лінда Носкова минулого тижня стала переможницею турніру аналогічної категорії в Берліні. Фінальний матч проти американки Джессіки Пегули (4) чешка провела ввечері 21 червня, тому часу на відновлення фактично не мала.