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Носкова розгромно програла на старті турніру в Бад-Гомбурзі після чемпіонства в Берліні

Станіслав Матусевич — 23 червня 2026, 13:57
Носкова розгромно програла на старті турніру в Бад-Гомбурзі після чемпіонства в Берліні
Лінда Носкова
Getty images

Чеська тенісистка Лінда Носкова (10) без шансів програла на старті турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі румунці Єлені Габріелі Русе (105).

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 23 червня

Лінда Носкова (Чехія) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 1:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Зазначимо, що Лінда Носкова минулого тижня стала переможницею турніру аналогічної категорії в Берліні. Фінальний матч проти американки Джессіки Пегули (4) чешка провела ввечері 21 червня, тому часу на відновлення фактично не мала.

Єлена Габріела Русе Лінда Носкова

Лінда Носкова

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