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Сабалєнка була близька до поразки від 20-річної чешки у чвертьфіналі турніру WTA в Берліні

Станіслав Матусевич — 19 червня 2026, 19:02
Сабалєнка була близька до поразки від 20-річної чешки у чвертьфіналі турніру WTA в Берліні
Аріна Сабалєнка
Скріншот

Перша ракетка світу "нейтральна" Аріна Сабалєнка ледь не програла чвертьфінальний матч турніру серії WTA 500 у Берліні 20-річній представниці Чехії Ніколі Бартунковій (62).

Гра тривала 2 години 24 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(2), 6:4.

Сабалєнка поступалася 2:6, 0:4 і лише тут зуміла переломити хід поєдинку на власну користь і в підсумку здобути перемогу.

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Чвертьфінал, 19 червня

Аріна Сабалєнка (-) – Нікола Бартункова (Чехія) 2:6, 7:6(2), 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Сабалєнка зіграє проти американки Джессіки Пегули (4).

Нагадаємо, що співвітчизниця Бартункової Лінда Носкова (13) вийшла у Берліні в півфінал, де може зустрітися з українкою Еліною Світоліною (8).

WTA Аріна Сабалєнка Нікола Бартункова

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