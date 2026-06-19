Соболєва вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 125
Анастасія Соболєва (328) вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 в італійській Брешії, обігравши у чвертьфінальному матчі іспанку Мінтегі дель Ольмо (280).
Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.
У першому сеті Анастасії двічі вдалося не дати суперниці подати на партії, а в другому два брейки українки забезпечили їй перемогу.
За матч Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.
Анастасія Соболєва (Україна) – Мінтегі дель Ольмо (Іспанія) 7:6(4), 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Ван Сіюй (101, Китай) та Луїсіною Джованніні (174, Італія).
Українка вдруге в кар'єрі дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125. Два роки тому їй вдалося це у колумбійській Барранкільї.
З наступного тижня Соболєва повернеться до топ-300 світового рейтингу.
Нагадаємо, в першому колі турніру в Брешії Анастасія здолала представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (273), а в другому раунді була сильнішою за третю сіяну австрійку Юлію Грабер (118).