Соболєва вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 125

Анастасія Соболєва (328) вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 в італійській Брешії, обігравши у чвертьфінальному матчі іспанку Мінтегі дель Ольмо (280).

Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

У першому сеті Анастасії двічі вдалося не дати суперниці подати на партії, а в другому два брейки українки забезпечили їй перемогу.

За матч Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Internazionali Femminili di Brescia – WTA 125

Брешія, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 19 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Мінтегі дель Ольмо (Іспанія) 7:6(4), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Ван Сіюй (101, Китай) та Луїсіною Джованніні (174, Італія).

Українка вдруге в кар'єрі дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125. Два роки тому їй вдалося це у колумбійській Барранкільї.

З наступного тижня Соболєва повернеться до топ-300 світового рейтингу.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Брешії Анастасія здолала представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (273), а в другому раунді була сильнішою за третю сіяну австрійку Юлію Грабер (118).