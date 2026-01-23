Паоліні поступилася 18-річній суперниці у третьому колі Australian Open
Восьма ракетка світу італійка Жасмін Паоліні несподівано поступилася у третьому колі Australian Open 18-річній американці Іві Йович (27).
Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6(3).
Іва Йович (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 7:6(3)
Суперниці зустрічалися втретє, американка вперше виграла. Перемога стала першою для Йович у матчах із представницями топ-10 світового рейтингу. У наступному колі змагань Іва зіграє проти Юлії Путінцевої (94, Казахстан).
Нагадаємо, що напередодні десята ракетка світу швейцарка Белінда Бенчич сенсаційно поступилася дебютантці турнірів Grand Slam чешці Ніколі Бартунковій.