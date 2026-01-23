Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Паоліні поступилася 18-річній суперниці у третьому колі Australian Open

Станіслав Матусевич — 23 січня 2026, 10:34
Паоліні поступилася 18-річній суперниці у третьому колі Australian Open
Жасмін Паоліні
Getty Images

Восьма ракетка світу італійка Жасмін Паоліні несподівано поступилася у третьому колі Australian Open 18-річній американці Іві Йович (27).

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6(3).

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 23 січня

Іва Йович (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 7:6(3)

Суперниці зустрічалися втретє, американка вперше виграла. Перемога стала першою для Йович у матчах із представницями топ-10 світового рейтингу. У наступному колі змагань Іва зіграє проти Юлії Путінцевої (94, Казахстан).

Нагадаємо, що напередодні десята ракетка світу швейцарка Белінда Бенчич сенсаційно поступилася дебютантці турнірів Grand Slam чешці Ніколі Бартунковій.

Australian Open Жасмін Паоліні Іва Йович

Жасмін Паоліні

Пегула обіграла аутсайдерку й має хороші шанси на вихід у півфінал Підсумкового турніру
Гофф виграла матч аутсайдерок у другому турі Підсумкового турніру
Перша ракетка світу перемогла у матчі першого туру Підсумкового турніру
Відбулися перші два матчі парного розряду жіночого Підсумкового турніру
Восьма ракетка світу має проблеми зі здоров'ям перед стартом Підсумкового турніру

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік