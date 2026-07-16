Олійникова розгромила росіянку і вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Румунії

Олександра Олійникова (52) впевнено обіграла "нейтральну" Єлену Пріданкіну (201) і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 2 брейки.

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Ясси, Румунія, грунт

Призовий фонд: $246,388

Друге коло, 16 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Єлена Пріданкіна (-) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, на Ролан Гаррос-2026 українка перемогла з ідентичним рахунком. У чвертьфіналі Олійникова зіграє проти Клари Бюрель (630, Франція), яка отримала вайлд-кард в основну сітку.

Олександра спробує вдруге в кар'єрі дістатися до півфіналу змагань WTA. Вперше їй вдалося це у лютому, в іншому румунському місті, Клуж-Напоці.

Нагадаємо, що напередодні Олійникова на старті турніру в Яссах обіграла туркеню Іпек Оз (424).