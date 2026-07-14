Олійникова стартувала на турнірі в Румунії з непростої перемоги

Українська тенісистка Олександра Олійникова (52) успішно стартувала на грунтовому турнірі WTA 250 в румунському Ясси. У першому раунді третя сіяна українка здобула вкрай непросту перемогу в двох сетах над турецьким лакі-лузером Іпек Оз (424).

Доля обох сетів вирішувалася на тай-брейку. Матч тривав 2 години та 30 хвилин.

Ясси, (Румунія), WTA 250, грунт

1-й раунд, 14 липня

Олександра Олійникова (Україна, 3) – Іпек Оз (Туреччина) – 7:6 (1), 7:6 (5)

У другому раунді суперницею Олійникової буде "нейтральна" Єлєна Пріданкіна, яка наразі посідає 201 місце в світовому рейтингу WTA.

Нагадаємо, напередодні Олійникова в оновленому рейтингу WTA піднялася на одну позицію вгору та тепер посідає 52 місце.