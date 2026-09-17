Третя ракетка України стала віцепрезиденткою Запорізької обласної федерації тенісу

Українська тенісистка Олександра Олійникова отримала нову посаду поза кортом.

Третю ракетку України призначили віцепрезиденткою Запорізької обласної федерації тенісу, передає BTU.

Цю посаду спортсменка обійматиме на громадських засадах та без отримання заробітної плати.

Олійникова відповідатиме одразу за кілька напрямів роботи федерації. Серед них – розвиток тенісу для військовослужбовців та ветеранів, підтримка дитячо-юнацького тенісу Запорізької області в умовах війни, а також розробка і впровадження сучасних етичних стандартів в українському тенісі.

"Запоріжжя – це південний форпост України. Місто стоїть і продовжує жити і розвиватися, попри щоденні обстріли. Але в цьому місті є діти – і місцеві, і ВПО, – які, незважаючи на війну, повинні мати можливості для спортивного розвитку", – прокоментувала своє призначення Олійникова.

Тенісистка наголосила, що для розвитку спорту в регіоні недостатньо лише разових акцій чи майстер-класів. За її словами, важливо створити умови для регулярних тренувань дітей – забезпечити доступ до кортів, кваліфікованих тренерів та необхідного інвентарю.

Окремим напрямом стане робота з українськими військовими та ветеранами. Олійникова зазначила, що теніс може бути для них частиною відпочинку, відновлення та реабілітації.

Також спортсменка наголосила на необхідності оновлення етичних стандартів українського тенісу, зокрема для гравців, які представляють країну на міжнародному рівні.

Ще одним із майбутніх завдань Олійникова назвала відновлення тенісної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після їхнього звільнення.

"Після звільнення наших територій я хочу стати частиною процесу відновлення спортивної інфраструктури та повернення українського тенісу в українське Приазов'я", – підсумувала спортсменка.

Напередодні капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко пояснив заміну Олександри Олійникової у заявці на фінальний раунд кубку Біллі Джин Кінг та розповів про атмосферу в команді.