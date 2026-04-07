Олійникова – про дебют у збірній України: Для мене це ніби здійснення мрії

Українська тенісистка Олександра Олійникова поділилася емоціями від свого дебютного виклику до збірної України на матч Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Для мене – це як здійснення мрії було. Тобто, я дуже довго до цього йшла. Для мене, звісно, була дуже велика радість, коли я отримала дзвінок від капітана. Але це було як "Ось воно, нарешті". Тому це дуже багато для мене означає. Взагалі, виступати за країну – напевно, найбільший взагалі драйвер, який я собі можу уявити. Не те, щоб я цього чекала, але прямо таким несподіваним-несподіваним також не було, бо я саме в це вклала дуже багато років роботи. Саме в це досягнення, бо воно для мене стояло в пріоритеті над всіма", – сказала Олійникова.

Олександра очікує яскравих емоцій від дебюту в збірній.

"Є якесь таке позитивне очікування. Я навіть не знаю, чого. Я не люблю очікування. Просто мені здається, що це така подія, яка все-таки трішки вплине взагалі на моє сприйняття спорту. Тобто, це точно зачепить якісь емоції. І от мені дуже цікаво, що я буду відчувати".

Нагадаємо, Олійникова разом з Еліною Світоліною, Мартою Костюк, а також Людмилою та Надією Кіченок зіграють поєдинок кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Зустріч відбудеться 10-11 квітня в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice.

Польки на поєдинок обрали ґрунтове покриття. В рамках матчу відбудеться чотири одиночних та одна парна зустріч. Для загальної перемоги потрібно виграти три з них.