Костюк не зіграє за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України Марта Костюк знялася з Кубку Біллі Джин Кінг через особисті причини.

Про це тенісистка повідомила у своїх соцмережах.

"Шановні вболівальники та вболівальниці, хочу повідомити, що не зможу приєднатися до національної збірної на турнірі Billie Jean King Сuр, хоча щиро мріяла про це. Після довгоочікуваної відпустки особисті обставини мені не дозволяють взяти участь у змаганнях, але я серцем з нашою командою і вболівальниками, які завжди нас підтримують.

Щиро вірю в успіх дівчат і бажаю їм сил та перемог. Дякую вам за розуміння та тепло – з нетерпінням чекаю на момент, коли знову зможу вийти на корт у складі національної збірної для вас", – написала Костюк.

У складі збірної України також відсутня Еліна Світоліна, яка у вересні перенесла операцію на нозі та достроково завершила сезон.

Українська команда 16 – 17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США) змагатиметься проти збірної Австрії. Нещодавно стали відомі склади команд.